В Воронежской области в аварии пострадали 7-летний мальчик и 13-летняя девочка

В четверг, 27 февраля, в 8.40 в Богучарском районе случилось ДТП, в котором пострадали четыре человека.
На 15 километре дороги Богучар-Калитва-Россошь 30-летняя местная жительница, управлявшая «Ладой-Грантой», сначала вылетела на правую обочину, а потом, видимо, резко крутанула руль, и машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в «Киа-Рио». Иномаркой рулила 41-летняя местная жительница.
В аварии получили травмы обе женщины-водителя и двое детей — 7-летний мальчик и 13-летняя девочка, ехавшие в «Киа». Всех четверых на скорой отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему женщина, рулившая «Ладой», потеряла контроль над машиной.
Напомним, также 27 февраля в Семилукском районе после столкновения «Пежо» и «Хендая» попали в больницу три человека.