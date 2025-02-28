В Воронежской области в аварии пострадали 7-летний мальчик и 13-летняя девочка

На 15 километре дороги Богучар-Калитва-Россошь 30-летняя местная жительница, управлявшая «Ладой-Грантой», сначала вылетела на правую обочину, а потом, видимо, резко крутанула руль, и машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в «Киа-Рио». Иномаркой рулила 41-летняя местная жительница.