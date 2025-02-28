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В Воронежской области в аварии пострадали 7-летний мальчик и 13-летняя девочка

В Богучарском районе «Лада» врезалась в «Киа». Ранены оба водителя, а также маленький мальчик и девочка-подросток.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В четверг, 27 февраля, в 8.40 в Богучарском районе случилось ДТП, в котором пострадали четыре человека.

На 15 километре дороги Богучар-Калитва-Россошь 30-летняя местная жительница, управлявшая «Ладой-Грантой», сначала вылетела на правую обочину, а потом, видимо, резко крутанула руль, и машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в «Киа-Рио». Иномаркой рулила 41-летняя местная жительница.

В аварии получили травмы обе женщины-водителя и двое детей — 7-летний мальчик и 13-летняя девочка, ехавшие в «Киа». Всех четверых на скорой отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему женщина, рулившая «Ладой», потеряла контроль над машиной.

Напомним, также 27 февраля в Семилукском районе после столкновения «Пежо» и «Хендая» попали в больницу три человека.

ДТП