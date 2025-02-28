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В Ташкентской школе обрушилось ограждение футбольного поля: виноват не снег, а качество строительства

Vaib.uz (Узбекистан. 28 февраля). Накануне в соцсетях появилось видео обрушения части металлического ограждения футбольного поля в одной из школ Ташкента.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи были удивлены: как снег смог буквально вырвать железную арматуру из бетона и повалить половину конструкции? Инцидент прокомментировали в столичном хокимияте.

Что произошло?

Инцидент произошел на территории школы № 324, расположенной в махалле Каратош. Поначалу причиной ЧП называли неблагоприятные погодные условия — сильный снегопад, прошедший в столице 26—27 февраля 2025 года. Однако предварительное техническое обследование показало, что дело вовсе не в погоде.

Настоящая причина обрушения

Погодные условия лишь усугубили ситуацию, но не стали основной причиной аварии. Металлическое ограждение оказалось некачественным, а работы по его установке выполнены с нарушениями норм. При этом использованные стройматериалы не соответствовали установленным требованиям.

Что теперь?

Сейчас специалисты проводят детальную проверку соблюдения проектных норм и анализ работ, выполненных подрядной организацией. Виновные будут наказаны — после завершения проверки к ответственным лицам будут приняты соответствующие меры.

В хокимияте пообещали сообщить о результатах проверки и дальнейших работах по восстановлению площадки.

Этот случай в очередной раз показывает, что качество строительства в столице оставляет желать лучшего. Интересно, сколько еще подобных «сюрпризов» ждут Ташкент?