В Ташкентской школе обрушилось ограждение футбольного поля: виноват не снег, а качество строительства

Пользователи были удивлены: как снег смог буквально вырвать железную арматуру из бетона и повалить половину конструкции? Инцидент прокомментировали в столичном хокимияте.
Что произошло?
Инцидент произошел на территории школы № 324, расположенной в махалле Каратош. Поначалу причиной ЧП называли неблагоприятные погодные условия — сильный снегопад, прошедший в столице
Настоящая причина обрушения
Погодные условия лишь усугубили ситуацию, но не стали основной причиной аварии. Металлическое ограждение оказалось некачественным, а работы по его установке выполнены с нарушениями норм. При этом использованные стройматериалы не соответствовали установленным требованиям.
Что теперь?
Сейчас специалисты проводят детальную проверку соблюдения проектных норм и анализ работ, выполненных подрядной организацией. Виновные будут наказаны — после завершения проверки к ответственным лицам будут приняты соответствующие меры.
В хокимияте пообещали сообщить о результатах проверки и дальнейших работах по восстановлению площадки.
Этот случай в очередной раз показывает, что качество строительства в столице оставляет желать лучшего. Интересно, сколько еще подобных «сюрпризов» ждут Ташкент?