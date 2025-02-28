В Самаре снова судят сотрудников клиники, ставших героями «Ревизорро-Медицинно»

Напомним, схемы мошенничества были, по версии следствия, схожими.
«Бабушка после приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла с кредитом в 115 тыс. рублей. Написали претензии клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за 2 тыс. руб., чулки за 4 тыс., приспособление для чулок за 5 тыс. и ДНК-тест за 15 тысяч», — рассказывала в соцсетях местная жительница Алена Смирнова.
Среди 1,5 тыс. потерпевших — не только доверчивые пенсионеры, но и представители умственного труда. Предполагается, что с клиникой «Александрия» было связано несколько самарских фирм: ООО «Голда», ООО «Клиника современной медицины», ООО «Европейский медицинский центр» и другие. Клиентам предлагали полный спектр медицинских услуг, косметологические процедуры и уход за телом. Посетители рассказывали, что их будто одурманивали и навязывали крупные кредиты. Расторгать договоры клиника отказывалась, многие должники обращались в суд.
27 февраля 2018 г. сюжет о самарской клинике «Александрия» был показан в программе «Ревизорро-Медицинно» федерального телеканала «Пятница». Представитель программы вышел из клиники с кредитом на 140 тыс. рублей. Мужчина также рассказал, что ему навязывали дорогие медуслуги. А в итоге якобы оказалось, что клиника и вовсе не должна заниматься медициной — лицензия имелась только на оказание косметологических услуг. Правоохранители начали проверку. Она закончилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве.
Главный фигурант дела — основатель клиники Александр Чистяков. Некоторые его предполагаемые подельники в период следствия признавали вину, но потом от показаний отказались. Другие сотрудники изначально утверждали, что качественно оказывали услуги. Например, бывшая жительница Лондона Елена Наумова рассказывала, что устроилась в «Александрию» в 2016 году. Она сообщала, что зарабатывала по 24−28 тыс. руб. в месяц. В ее обязанности входили тестирование людей на специальных аппаратах и рекомендация им полезных процедур. А потом в клинику «внезапно» пришли с обысками.
В октябре 2023 г. уголовное дело стал рассматривать суд Октябрьского района. Здесь выяснилось, что не все обвиняемые целиком ознакомились с обвинением. Кто-то ознакомился с частью материалов, кто-то не смог открыть файлы на флешке.
На текущий момент дело снова поступило в суд. Его начинает рассматривать судья Мария Сибилева. Предварительное слушание назначили на 10 марта. Обвиняемым, судя по информации сайта суда, вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный оборот средств платежей.
По информации источника Волга Ньюс, адвокаты могут снова ходатайствовать о возвращении дела на доследование, поскольку уголовное преследование в отношении одного фигуранта прекращали.