В Самаре снова судят сотрудников клиники, ставших героями «Ревизорро-Медицинно»

«Бабушка после приглашения по телефону сходила на процедуры и ушла с кредитом в 115 тыс. рублей. Написали претензии клинике, но они ведут себя нагло, смеются в лицо. На бесплатной диагностике бабушке навязывали операцию на венах и говорили, что если не сделает, то ноги ампутируют по частям. В результате диагностики ее заставили купить стельки за 2 тыс. руб., чулки за 4 тыс., приспособление для чулок за 5 тыс. и ДНК-тест за 15 тысяч», — рассказывала в соцсетях местная жительница Алена Смирнова.