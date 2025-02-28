В Новосибирской области произошел пожар, в котором сгорели два человека. Подробности

Сегодня, 28 февраля, в Мошковском районе Новосибирской области на территории участка 72 СНТ произошел пожар в дачном доме. Во время тушения огня были обнаружены тела мужчины и женщины.
Сейчас по факту гибели людей Следственный комитет России проводит доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи и сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Устанавливаются все обстоятельства трагедии, проводятся судебные экспертизы для определения причины смерти погибших и возгорания. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, что прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту ДТП с участием автобуса.