Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области произошел пожар, в котором сгорели два человека. Подробности

Пожар в Мошковском районе унес жизни двоих местных жителей.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Сегодня, 28 февраля, в Мошковском районе Новосибирской области на территории участка 72 СНТ произошел пожар в дачном доме. Во время тушения огня были обнаружены тела мужчины и женщины.

Сейчас по факту гибели людей Следственный комитет России проводит доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи и сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии, проводятся судебные экспертизы для определения причины смерти погибших и возгорания. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту ДТП с участием автобуса.

пожары