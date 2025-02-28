В массовом ДТП в Курской области погибли четыре человека

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Массовое ДТП случилось в 08:20 мск в Курском районе Курской области. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали, их госпитализировали, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.
«В результате ДТП четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, специалисты экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего. Разбирательство стоит на контроле начальника УМВД России по Курской области Виктора Косарева.
Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты проверки по факту дорожной аварии с участием 12 автомобилей. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Мануковский и заместитель прокурора Курского района Александр Микитухо.