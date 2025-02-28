В массовом ДТП в Курской области погибли четыре человека

Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты проверки по факту дорожной аварии с участием 12 автомобилей. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Мануковский и заместитель прокурора Курского района Александр Микитухо.