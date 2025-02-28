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Стала известна причина часовой пробки на Затонском мосту в Уфе

ДТП стало причиной огромного затора на Затонском мосту в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

На Затонском мосту ранним утром в Уфе образовалась огромная пробка. Движение на выезде из города буквально было парализовано. Оказалось, что виной всем стало ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на 10 километров. По словам уфимцев, дорога до работы заняла в три раза больше времени, чем обычно.

На данный момент дорога стала свободнее, однако движение все равно остается плотным.

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