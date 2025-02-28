Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова не признает вину в присвоении денег вуза

Бывший ректор нижегородского лингвистического госуниверситета имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ) Жанна Никонова не признает вину в присвоении денег вуза.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она заявила журналистам 28 февраля перед началом судебного заседания по рассмотрению ходатайства о назначении ей мере пресечения.

От дальнейших ответов на вопросы подозреваемая отказалась, заявив, что во всем должны разобраться следствие и суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», 27 февраля Жанну Никонову задержали в Москве (после ухода из нижегородского иняза она стала директором института иностранных языков и социальных инноваций частного вуза «Московская международная академия»).

Ее вместе с директором Института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной обвиняют по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как полагает следствие, в 2023/24 годах по необоснованным служебным и докладным запискам директора ИНО НГЛУ ректор премировала сотрудников вуза. Часть премий затем фигурантки присваивали, общую сумма ущерба оценивают в 1 млн руб.