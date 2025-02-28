Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова не признает вину в присвоении денег вуза

Об этом она заявила журналистам 28 февраля перед началом судебного заседания по рассмотрению ходатайства о назначении ей мере пресечения.
От дальнейших ответов на вопросы подозреваемая отказалась, заявив, что во всем должны разобраться следствие и суд.
Как писал «Ъ-Приволжье», 27 февраля Жанну Никонову задержали в Москве (после ухода из нижегородского иняза она стала директором института иностранных языков и социальных инноваций частного вуза «Московская международная академия»).
Ее вместе с директором Института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной обвиняют по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Как полагает следствие, в 2023/24 годах по необоснованным служебным и докладным запискам директора ИНО НГЛУ ректор премировала сотрудников вуза. Часть премий затем фигурантки присваивали, общую сумма ущерба оценивают в 1 млн руб.