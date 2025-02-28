400 миллионов вложили «в никуда»: во Владивостоке суд начал рассматривать дело финансовой пирамиды

Во Владивостоке Ленинский райсуд начал рассматривать дело кредитного потребительского кооператива, который на самом деле оказался финансовой пирамидой. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Пострадали более 1000 человек, уголовное дело насчитывает 307 томов. Сумма ущерба — 400 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела ведется с 2018 года. Тогда Центробанк подал иск о признании вышеуказанной финансовой организации банкротом.
По данным следствия, директор кредитного потребительского кооператива, офисы которого были раскиданы по всему Приморскому краю, заманивала клиентов привлекательными процентами. Поэтому жители региона с радостью вкладывали деньги в кооператив. Но позднее выяснилось, что организация не вела никакой инвестиционной деятельности. Это оказалась обычная финансовая пирамида. Старым пайщикам выплачивали проценты из средств от новых вкладчиков.
Даже когда дело дошло до суда, директор кооператива уверяла клиентов, что, мол, никакой проблемы нет. Просила не забирать свои деньги и приводить новых вкладчиков.
Таким образом пострадали более 1000 приморцев. В общей сложности они вложили «в никуда» более 400 миллионов рублей.
Есть основания полагать, что судебная тяжба затянется надолго — в качестве только свидетелей выступят 500 человек.