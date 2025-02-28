400 миллионов вложили «в никуда»: во Владивостоке суд начал рассматривать дело финансовой пирамиды

По данным следствия, директор кредитного потребительского кооператива, офисы которого были раскиданы по всему Приморскому краю, заманивала клиентов привлекательными процентами. Поэтому жители региона с радостью вкладывали деньги в кооператив. Но позднее выяснилось, что организация не вела никакой инвестиционной деятельности. Это оказалась обычная финансовая пирамида. Старым пайщикам выплачивали проценты из средств от новых вкладчиков.