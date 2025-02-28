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В Шкловском районе в жилом доме взорвался отопительный котел

Мужчина получил травмы в результате взрыва отопительного котла на твердом топливе.

Источник: МЧС РБ

Инцидент произошел вечером 27 февраля в поселке Станция Лотва, что в Шкловском районе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«27 февраля в 19:27 поступило сообщение о разрыве котла отопления в жилом доме в поселке Станция Лотва Шкловского района. Прибывшие спасатели выяснили, что произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе в помещении кухни жилого дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент происшествия дома находился 52-летний хозяин. Он госпитализирован с легкими травмами и ссадинами.

В результате инцидента на кухне разрушена печь, в которую был вмонтирован отопительный котел. Несущие конструкции в доме не повреждены.

По предварительной версии, разрыв произошел из-за того, что в системе отопления отсутствовала циркуляция теплоносителя.