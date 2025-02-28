В Шкловском районе в жилом доме взорвался отопительный котел

Инцидент произошел вечером 27 февраля в поселке Станция Лотва, что в Шкловском районе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«27 февраля в 19:27 поступило сообщение о разрыве котла отопления в жилом доме в поселке Станция Лотва Шкловского района. Прибывшие спасатели выяснили, что произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе в помещении кухни жилого дома», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент происшествия дома находился 52-летний хозяин. Он госпитализирован с легкими травмами и ссадинами.
В результате инцидента на кухне разрушена печь, в которую был вмонтирован отопительный котел. Несущие конструкции в доме не повреждены.
По предварительной версии, разрыв произошел из-за того, что в системе отопления отсутствовала циркуляция теплоносителя.