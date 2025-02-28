В Шкловском районе в жилом доме взорвался отопительный котел

«27 февраля в 19:27 поступило сообщение о разрыве котла отопления в жилом доме в поселке Станция Лотва Шкловского района. Прибывшие спасатели выяснили, что произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе в помещении кухни жилого дома», — говорится в сообщении.