Омские следователи выясняют причину гибели пенсионера в Старосолдатском

Вчера, 27 февраля, в селе Старосолдатское Омской области произошел пожар, в котором погиб 66-летний местный житель. Следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Согласно данным, полученным с места происшествия, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Потерпевший находился в пьяном состоянии и бросил окурок в кучу вещей на полу. Пенсионер скончался от острого отравления угарным газом.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области за зиму при пожарах погибли 34 человека.