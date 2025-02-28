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Омские следователи выясняют причину гибели пенсионера в Старосолдатском

По предварительной информации, мужчина скончался от отравления угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 февраля, в селе Старосолдатское Омской области произошел пожар, в котором погиб 66-летний местный житель. Следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Согласно данным, полученным с места происшествия, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Потерпевший находился в пьяном состоянии и бросил окурок в кучу вещей на полу. Пенсионер скончался от острого отравления угарным газом.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области за зиму при пожарах погибли 34 человека.