В Хабаровске лжериелтор украл деньги участника СВО, но был случайно пойман

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Краснофлотского района, подозреваемого в мошенничестве в отношении участника специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
Жертвой преступления стал мужчина из Еврейской автономной области, который на момент совершения мошенничества находился в зоне СВО. В прошлом году он планировал приобрести квартиру в Хабаровске, но не мог лично заняться сделкой. Тогда он обратился за помощью к знакомому, который порекомендовал ему «надежного» человека, якобы имеющего опыт в сфере недвижимости.
Потерпевший нашел подходящий вариант квартиры на сайте объявлений и передал контакты продавцов посреднику. Тот представился риелтором с большим стажем и заверил, что оформит все документы без личного присутствия покупателя. Для этого он попросил перевести всю сумму на его банковскую карту.
Доверчивый покупатель отправил деньги, однако спустя некоторое время «риелтор» сообщил, что сделка сорвалась, но есть другая квартира, которая стоит немного дороже. Потерпевший перевел дополнительную сумму, после чего посредник перестал выходить на связь.
После обращения мужчины в полицию сотрудники отдела № 8 УМВД России по Хабаровску установили личность предполагаемого мошенника, но тот скрылся. Его удалось задержать случайно — во время патрулирования Госавтоинспекция остановила автомобиль, где подозреваемый находился на пассажирском сиденье.
По данным оперативников, злоумышленник не имел никакого отношения к сфере недвижимости и не предпринимал попыток купить квартиру. Все полученные от участника СВО деньги он похитил и потратил на личные нужды, включая погашение долгов.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления, а также проверяет, мог ли подозреваемый быть причастным к другим аналогичным случаям мошенничества.