В Хабаровске лжериелтор украл деньги участника СВО, но был случайно пойман

Жертвой преступления стал мужчина из Еврейской автономной области, который на момент совершения мошенничества находился в зоне СВО. В прошлом году он планировал приобрести квартиру в Хабаровске, но не мог лично заняться сделкой. Тогда он обратился за помощью к знакомому, который порекомендовал ему «надежного» человека, якобы имеющего опыт в сфере недвижимости.