В Анапе тестируют новые технологии по очистке воды и песка от нефтепродуктов

Новые технологии протестируют и в промывке песка. Компания из экспериментальной установки сделают промышленную. После специалистам необходимо будет установить необходимый уровень поверхностно-активного вещества. Помимо этого, технология должна пройти финальный анализ, который покажет — можно ли будет использовать такой способ очистки на постоянной основе.