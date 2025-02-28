В Анапе тестируют новые технологии по очистке воды и песка от нефтепродуктов

Об этом сообщили в оперативном штабе со ссылкой на директора Кубанского научного фонда Виктора Анисимова.
В настоящее время тестируется технология аэрощупа, разработанная Томским госуниверситетом. Сообщается, что специалисты смогут собрать плотный мазут, от которого трудно очистить дно моря. Таким способом удалось ликвидировать более 300 тонн нефтепродуктов.
Новые технологии протестируют и в промывке песка. Компания из экспериментальной установки сделают промышленную. После специалистам необходимо будет установить необходимый уровень поверхностно-активного вещества. Помимо этого, технология должна пройти финальный анализ, который покажет — можно ли будет использовать такой способ очистки на постоянной основе.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что ученые тестируют технологические решения по ликвидации последствий ЧС на побережье Анапы. Сейчас стоит задача определить четкие шаги для апробации разработок и масштабировать их в реальных условиях.