Хинштейн назвал причину массового ДТП в Курской области

«В результате аварии погибли четыре человека, еще пять получили ранения, у трех человек легкие повреждения, двое в тяжелом состоянии. На месте постарался поддержать родственников погибших. Обязательно окажем всю необходимую помощь. Выражаю искреннее тем, кто потерял в этом ДТП своих родных и близких», — написал он.