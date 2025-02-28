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Хинштейн назвал причину массового ДТП в Курской области

Врио губернатора региона сообщил, что ей стала плохая видимость из-за тумана.

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Предварительной причиной массового ДТП в Курском районе Курской области стала плохая видимость из-за тумана. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — написал он.

Как сообщил Александр Хинштейн, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Семьям погибших окажут всю необходимую поддержку.

«В результате аварии погибли четыре человека, еще пять получили ранения, у трех человек легкие повреждения, двое в тяжелом состоянии. На месте постарался поддержать родственников погибших. Обязательно окажем всю необходимую помощь. Выражаю искреннее тем, кто потерял в этом ДТП своих родных и близких», — написал он.

Также Хинштейн добавил, что всех пострадавших доставят в Курскую областную больницу. На место направлена врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная, чтобы по необходимости оказать дополнительную помощь.

ДТП