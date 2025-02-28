Сильный ветер снес три машины в кювет в Забайкалье

— Госавтоинспекторы обратились в ПСЧ № 32 ГУ МЧС в районе полуночи — им требовалась помощь, так как авто съехали с дороги в кювет. Один из автомобилей полицейские вытащили сами, но остальные уже не смогли, — рассказывают в агентстве.