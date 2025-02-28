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Сильный ветер снес три машины в кювет в Забайкалье

Для того, чтобы вытащить авто обратно на дорогу, понадобилась помощь спасателей.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ураганный ветер бушевал в Забайкалье ночью 28 февраля 2025. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное МЧС, порывы были настолько сильными, что сносило машины!

— Госавтоинспекторы обратились в ПСЧ № 32 ГУ МЧС в районе полуночи — им требовалась помощь, так как авто съехали с дороги в кювет. Один из автомобилей полицейские вытащили сами, но остальные уже не смогли, — рассказывают в агентстве.

Только недавно все расслабились, радуюсь приближению весны, но зима «поддала жару» напоследок. На выручку к пострадавшим от стихии выезжали три специалиста чрезвычайного ведомства на одной автоцистерне. Им удалось вытащить грузовик и легковушку. К счастью, водителям не понадобилась помощь медиков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб в Иркутской области.