Сильный ветер снес три машины в кювет в Забайкалье

Ураганный ветер бушевал в Забайкалье ночью 28 февраля 2025. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное МЧС, порывы были настолько сильными, что сносило машины!
— Госавтоинспекторы обратились в ПСЧ № 32 ГУ МЧС в районе полуночи — им требовалась помощь, так как авто съехали с дороги в кювет. Один из автомобилей полицейские вытащили сами, но остальные уже не смогли, — рассказывают в агентстве.
Только недавно все расслабились, радуюсь приближению весны, но зима «поддала жару» напоследок. На выручку к пострадавшим от стихии выезжали три специалиста чрезвычайного ведомства на одной автоцистерне. Им удалось вытащить грузовик и легковушку. К счастью, водителям не понадобилась помощь медиков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб в Иркутской области.