Audi A6 врезалась в машину скорой в Новосибирске — пострадала фельдшер

Днём в пятницу, 28 февраля 2025 года, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП — Audi A6 врезалась в машину скорой. Пострадала фельдшер.
Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Предварительно, в 13 часов женщина за рулём иномарки двигалась по улице Бориса Богаткова — у дома № 220/1 авто столкнулось с каретой скорой помощи, которое ехало со специальными световыми и звуковыми сигналами.
В результате ДТП пострадала женщина-фельдшер, травмы не сообщаются. Правоохранители проводят административное расследование.