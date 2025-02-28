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Audi A6 врезалась в машину скорой в Новосибирске — пострадала фельдшер

Медики ехали со специальными световыми и звуковыми сигналами.

Источник: соцсети

Днём в пятницу, 28 февраля 2025 года, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП — Audi A6 врезалась в машину скорой. Пострадала фельдшер.

Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Предварительно, в 13 часов женщина за рулём иномарки двигалась по улице Бориса Богаткова — у дома № 220/1 авто столкнулось с каретой скорой помощи, которое ехало со специальными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП пострадала женщина-фельдшер, травмы не сообщаются. Правоохранители проводят административное расследование.

ДТП