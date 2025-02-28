Зимой в Омской области произошло 600 пожаров

С декабря по февраль на территории региона зарегистрировано 617 возгораний, из которых 115 человек удалось спасти благодаря действиям сотрудников МЧС России. Как показывает статистика, более 60% из всех пожаров произошли в жилых помещениях.
Основные причины возгораний, по данным дознавателей МЧС, связаны с неосторожным обращением с огнём, неправильной эксплуатацией электроприборов и печей. Так, 181 случай был вызван неосторожностью, 195 — неправильным использованием электрооборудования, и 167 — печами.
МЧС напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности — это залог безопасности в доме. Особенно важно быть осторожными с огнём, например, следить за работой печей и избегать их перегрева. Перед печью должен быть установлен металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров. Топите печь только несколько раз в день и прекращайте топку за три часа до сна, чтобы убедиться в том, что огонь полностью погас.
При использовании электрооборудования старайтесь не включать одновременно несколько мощных приборов. Простой совет — отключайте электроприборы, когда они не используются.
Для повышения безопасности рекомендуется установить автономный дымовой сигнализатор, который оповестит о начале пожара, а также иметь под рукой огнетушитель. Эти меры помогут вовремя среагировать на возникшую опасность и избежать трагедии.