Зимой в Омской области произошло 600 пожаров

МЧС напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности — это залог безопасности в доме. Особенно важно быть осторожными с огнём, например, следить за работой печей и избегать их перегрева. Перед печью должен быть установлен металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров. Топите печь только несколько раз в день и прекращайте топку за три часа до сна, чтобы убедиться в том, что огонь полностью погас.