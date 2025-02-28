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В Уфе осудят мужчину, который вывез с сообщникам в лес человека и избил его

Уфимец, находившийся в розыске, предстанет перед судом.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят мужчину, которого обвиняют в грабеже и похищении человека. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе прокуратуре Башкирии.

Летом 2019 года мужчина и его двое сообщников похитили и вывезли в лес уфимца. Грабители забрали у мужчины все деньги, кольцо и телефон, а затем избили. Чтобы прекратить мучения, уфимец предложил отдать и телевизор. Причиной конфликта стало недовольство ремонтом машины одного из грабителей.

После случившегося обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и более трех лет находился в федеральном розыске. В феврале 2025 года он был задержан.

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