В Уфе осудят мужчину, который вывез с сообщникам в лес человека и избил его

Летом 2019 года мужчина и его двое сообщников похитили и вывезли в лес уфимца. Грабители забрали у мужчины все деньги, кольцо и телефон, а затем избили. Чтобы прекратить мучения, уфимец предложил отдать и телевизор. Причиной конфликта стало недовольство ремонтом машины одного из грабителей.