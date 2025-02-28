Омич может сесть на пожизненное за попытку ввоза в регион крупной партии веществ

В Омской области полицейские задержали мужчину, который пытался провезти в регион крупную партию наркотиков. На омича завели уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сотрудники полиции на Сыропятском тракте задержали 31-летнего омича на «Тойоте ББ», который планировал провезти на территорию Омской области крупную партию наркотиков. Подозреваемый следовал в регион из Новосбириской области.
При досмотре машины под задним сидением нашли брикет, в котором находилось пять пакетов с мефедроном. Партию веществ изъяли.
Как выяснили полицейские, мужчина был курьером. Он работал на территории Омской и Новосибирской областей.
На омича завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что житель Омска создал крупную ОПГ по продаже веществ.