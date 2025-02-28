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Следователи показали кадры обысков у советника мэра Красноярска Артура Арутюняна

Следственный комитет опубликовал видео с задержания и обысков у советника мэра Красноярска Артура Арутюняна.

Источник: Следственный комитет РФ

28 февраля сотрудники регионального Следственного комитета опубликовали видео обысков у советника главы администрации Красноярска Артура Арутюняна.

Напомним, что чиновника подозревают в организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.

Дело связано с продажей муниципальных нежилых помещений на улице Технологическая осенью 2023 года. Тогда участниками конкурса стали компании «Асфальтобетонный завод» и «Сибиряк». В итоге победила первая фирма.

Чуть позже советник мэра дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать победителю конкурса объекты. Уже в декабре заводу пришло уведомление о расторжении договоров купли-продажи.

На кадрах можно заметить двухэтажный особняк, механические часы Zenith, автомобили Mercedes и Porsche, а также несколько ключей от других машин, в том числе от Cadillac.

Советника главы города задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.