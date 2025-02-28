Минэкологии Молдовы усиливает контроль на пожароопасных территориях и свалках

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Всего за одну неделю в Молдове произошло три крупных природных пожара, в четверг огонь уничтожил растительность на 68 гектарах у Гидигичского водохранилища под Кишиневом.
С инспекцией на месте пожара побывал глава Министерства окружающей среды Серджиу Лазаренку. По данным, предоставленным Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), причиной пожара стала человеческая халатность.
Лазаренку заявил, что природоохранное ведомство примет срочные меры по предупреждению и борьбе с лесными пожарами и призвал к ответственности население. Министр поручил Инспекции по охране окружающей среды провести информационно-просветительские кампании в марте и апреле, в периоды повышенного риска возникновения пожаров. В то же время будет усилен контроль на пожароопасных территориях и свалках.
В прошлом году огнеборцы выехали на тушение более 3000 лесных пожаров, что вдвое больше, чем в предыдущие годы, и это вызывает тревогу. Природные пожары не только уничтожают плодородный слой почвы, но также загрязняет воздух и представляет серьезную угрозу флоре и фауне. Несмотря на увеличение штрафов за неосторожное обращение с огнем и сжигание сухой растительности, пожароопасность сохраняется.
Согласно действующему законодательству, виновные в умышленном или по неосторожности устроении пожаров рискуют получить штраф: физические лица — от 10 до 15 тысяч леев (512−760 евро), юридические лица — от 30 до 40 тысяч леев (1,5−2 тысячи евро).