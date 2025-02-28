Минэкологии Молдовы усиливает контроль на пожароопасных территориях и свалках

В прошлом году огнеборцы выехали на тушение более 3000 лесных пожаров, что вдвое больше, чем в предыдущие годы, и это вызывает тревогу. Природные пожары не только уничтожают плодородный слой почвы, но также загрязняет воздух и представляет серьезную угрозу флоре и фауне. Несмотря на увеличение штрафов за неосторожное обращение с огнем и сжигание сухой растительности, пожароопасность сохраняется.