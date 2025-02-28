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Суд в Перми признал незаконной деятельность пансионата, где погибли люди

В «Долголетии» нашли многочисленные нарушения.

Суд в Перми признал незаконной деятельность пансионата «Долголетие», где погибли люди, сообщает инстанция Пермского округа.

Речь идёт о пансионате, в котором осенью 2024 года разразился скандал. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что жительница Перми пожаловалась в социальных сетях на условия в пансионате. Мама пермячки была одной из постоялиц «Долголетия» и после некоторого времени пребывания в нём была госпитализирована и скончалась. Как оказалось, в учреждении погиб ещё один постоялец.

Позже СУ СКР Пермского края возбудило уголовное дело, а управляющая пансионата была задержана. Многочисленные проверки нашли множество нарушений по разным аспектам работы пансионата.

Утром 28 февраля 2025 года Пермский районный суд опубликовал сообщение о рассмотрении нового иска в отношении «Долголетия».

Местная прокуратура обратилась в инстанцию с иском о признании деятельности пансионата незаконной. В обосновании надзорный орган отмечал нарушения пожарной безопасности, отсутствие лицензии на медицинскую деятельность, нарушения в части размещения постояльцев. Представители владельца пансионата с этим не согласились.

«Ответчик просил в иске отказать, так как прокурором не представлено поручение, послужившее основанием для проведения проверки, исковое заявление не содержит доказательств реальности наступления опасности причинения вреда в будущем, большая часть нарушений устраняется, а деятельность ответчика уже прекращена», — рассказывает инстанция.

По итогу, суд вынес решение в пользу прокуратуры и согласился, что услуги по временному содержанию граждан пожилого возраста и инвалидов в пансионате «Долголетие» незаконны.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после возбуждения уголовного дела и проверок судебные приставы закрыли пансионат, а пансионатов разместили в другие социальные учреждения. Часть людей пришлось госпитализировать.