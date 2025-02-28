Суд в Перми признал незаконной деятельность пансионата, где погибли люди

Речь идёт о пансионате, в котором осенью 2024 года разразился скандал. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что жительница Перми пожаловалась в социальных сетях на условия в пансионате. Мама пермячки была одной из постоялиц «Долголетия» и после некоторого времени пребывания в нём была госпитализирована и скончалась. Как оказалось, в учреждении погиб ещё один постоялец.