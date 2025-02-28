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Три омички отдали деньги выдававшему себя за их подругу аферисту

Мошенник выманил деньги под предлогом взаймы.

Источник: Комсомольская правда

Сразу три жительницы села Кутырлы Омской области стали жертвами телефонного мошенника. В общей сложности односельчанки лишились 66,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Как выяснили полицейские, приблизительно в одно и то же время омичкам пришло сообщение от их общей знакомой. В сообщении та просила занять ей денег. Собеседница рассказала, что с ее карты не получается оплатить услуги стоматолога.

Тогда женщины согласились занять денег знакомой и перевели на указанный счет средства: одна — 14 тысяч, вторая — 15,5 тысяч, третья — еще 37 тысяч.

Потерпевшие поняли, что отдали деньги мошеннику только тогда, когда вскоре им поступила просьба еще об одном переводе денег. Омички связались с подругой и выяснили, что она находится в Омске и не нуждается в деньгах.

Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества. Проводится проверка.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич лишился 500 тысяч рублей по вине сотового оператора.