Три омички отдали деньги выдававшему себя за их подругу аферисту

Сразу три жительницы села Кутырлы Омской области стали жертвами телефонного мошенника. В общей сложности односельчанки лишились 66,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Как выяснили полицейские, приблизительно в одно и то же время омичкам пришло сообщение от их общей знакомой. В сообщении та просила занять ей денег. Собеседница рассказала, что с ее карты не получается оплатить услуги стоматолога.
Тогда женщины согласились занять денег знакомой и перевели на указанный счет средства: одна — 14 тысяч, вторая — 15,5 тысяч, третья — еще 37 тысяч.
Потерпевшие поняли, что отдали деньги мошеннику только тогда, когда вскоре им поступила просьба еще об одном переводе денег. Омички связались с подругой и выяснили, что она находится в Омске и не нуждается в деньгах.
Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества. Проводится проверка.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич лишился 500 тысяч рублей по вине сотового оператора.