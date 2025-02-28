Что известно о массовом ДТП в Курской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства аварии
- Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Курском районе Курской области.
- В настоящее время на месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия.
- Предварительной причиной массового ДТП стала плохая видимость из-за тумана, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
- Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты проверки по факту дорожной аварии с участием 12 автомобилей.
- На место выехали заместитель прокурора области Олег Мануковский и заместитель прокурора Курского района Александр Микитухо.
- Разбирательство стоит на контроле начальника УМВД России по Курской области Виктора Косарева.
Погибшие и пострадавшие
- В результате ДТП погибли четыре человека.
- Пять человек пострадали, их госпитализировали.
- По данным Хинштейна, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, три человека получили легкие повреждения.