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Что известно о массовом ДТП в Курской области

Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Курском районе Курской области, четыре человека погибли, еще пятеро госпитализированы, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства аварии

  • Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло в Курском районе Курской области.
  • В настоящее время на месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия.
  • Предварительной причиной массового ДТП стала плохая видимость из-за тумана, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
  • Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты проверки по факту дорожной аварии с участием 12 автомобилей.
  • На место выехали заместитель прокурора области Олег Мануковский и заместитель прокурора Курского района Александр Микитухо.
  • Разбирательство стоит на контроле начальника УМВД России по Курской области Виктора Косарева.

Погибшие и пострадавшие

  • В результате ДТП погибли четыре человека.
  • Пять человек пострадали, их госпитализировали.
  • По данным Хинштейна, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, три человека получили легкие повреждения.

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