В Приморье виновник ДТП избил второго участника аварии и скрылся

Полиция возбудила уголовное дело в отношении автомобилиста, совершившего ДТП в Первореченском районе Владивостока и покинувшего место аварии. Помимо этого, виновник ДТП успел подраться с водителем пострадавшего автомобиля. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
ДТП произошло в районе Бородинской улицы во Владивостоке. Автомобилист совершил ДТП, избил водителя другой машины и покинул место аварии. С просьбой привлечь его к ответственности обратилась в полицию 62-летняя местная жительница.
По факту данной ситуации в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия). Пострадавшему участнику ДТП выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень вреда, причиненного его здоровью. На злоумышленника составили ориентировку, его ищут сотрудники правоохранительных органов.