В Приморье виновник ДТП избил второго участника аварии и скрылся

Полиция возбудила уголовное дело в отношении автомобилиста, совершившего ДТП в Первореченском районе Владивостока и покинувшего место аварии. Помимо этого, виновник ДТП успел подраться с водителем пострадавшего автомобиля. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.