Главврач новосибирской ОКБ рассказал о смерти школьника от менингита

Сейчас в образовательном учреждении проводятся антибактериальная терапия и вакцинация. Все лица, контактировавшие с ребенком, в том числе школьники и члены семьи, были привиты. Класс, где учился погибший школьник, закрыт на 10-дневный карантин. Помимо этого, закрыта вся параллель третьих классов и один четвертый, проводивший занятия в этих же помещениях, сообщается на сайте администрации Кольцово.