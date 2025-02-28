Главврач новосибирской ОКБ рассказал о смерти школьника от менингита

Учащийся третьего класса школы № 5 поселка Кольцово скончался от последствий стремительно развившегося менингита. Сейчас в учреждении принимаются все меры санитарной безопасности для предотвращения распространения инфекции.
Как рассказал главврач Новосибирской ОКБ № 1 Сергей Монагаров, мальчик заболел 26 февраля. После школы у ребенка резко поднялась температура до 39 градусов. Школьник почувствовал себя плохо, была вызвана скорая, бригада которой сразу приняла решение о госпитализации.
Еще во время транспортировки в детскую инфекционную больницу № 3 были начаты терапевтические процедуры: введены адреналин, антибиотики, гормоны. В связи с тяжелым состоянием, по прибытию в больницу ребенок был сразу определён в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, 27 февраля мальчик скончался.
Сейчас в образовательном учреждении проводятся антибактериальная терапия и вакцинация. Все лица, контактировавшие с ребенком, в том числе школьники и члены семьи, были привиты. Класс, где учился погибший школьник, закрыт на 10-дневный карантин. Помимо этого, закрыта вся параллель третьих классов и один четвертый, проводивший занятия в этих же помещениях, сообщается на сайте администрации Кольцово.
Школьные классы регулярно дезинфицируются, организована обработка рук и проверка температуры.
Как сообщил начальник ТО МУ № 25 ФМБА Сергей Уржумов, выявленная у мальчика инфекция относится к третьей группе патогенности из четырех. При этом самая опасная — первая группа.
Для профилактики рекомендуется регулярно мыть руки с мылом, обрабатывать их антисептиком, использовать маски в общественных местах и проветривать помещения с большим скоплением людей.