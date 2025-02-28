Уфимца осудят за грабеж и похищение человека

В июле 2019 года мужчина вместе с двумя сообщниками потребовал у знакомого деньги под предлогом некачественного ремонта машины. Несчастного посадили в автомобиль и вывезли в лес. По дороге у пленника забрали телефон и обручальное кольцо. В лесу его продолжили избивать, и потерпевший отдал телевизор.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, от следствия преступник скрылся и больше трех лет находился в федеральном розыске. В 2025 году его задержали, материалы дела направили в Демский райсуд Уфы. В отношении его подельников суд уже вынес приговоры.