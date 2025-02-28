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Уфимца осудят за грабеж и похищение человека

В Демском районе Уфы мужчина предстанет перед судом за похищение человека и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Источник: РИА "Новости"

В июле 2019 года мужчина вместе с двумя сообщниками потребовал у знакомого деньги под предлогом некачественного ремонта машины. Несчастного посадили в автомобиль и вывезли в лес. По дороге у пленника забрали телефон и обручальное кольцо. В лесу его продолжили избивать, и потерпевший отдал телевизор.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, от следствия преступник скрылся и больше трех лет находился в федеральном розыске. В 2025 году его задержали, материалы дела направили в Демский райсуд Уфы. В отношении его подельников суд уже вынес приговоры.