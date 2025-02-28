Первоклассник умер по дороге в школу в Актобе

В ДП Актюбинской области по этому поводу рассказали, что, действительно, 28 февраля примерно в 7.30 во дворе дома на улице Маресьева обнаружили тело несовершеннолетнего. Но прибывшая на место следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти не нашла. Для выяснения причины смерти назначили экспертизу.