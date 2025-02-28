Первоклассник умер по дороге в школу в Актобе

Как сообщает издание, информация о гибели первоклассника распространилась среди актюбинцев по WhatsАpp 28 февраля.
«Сегодня утром случилась трагедия. На Маресьева мальчик из 1-го класса вышел во двор, мама задержалась всего на 1 минуту. На ребенка напали бродячие собаки», — говорилось в сообщении.
В ДП Актюбинской области по этому поводу рассказали, что, действительно, 28 февраля примерно в 7.30 во дворе дома на улице Маресьева обнаружили тело несовершеннолетнего. Но прибывшая на место следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти не нашла. Для выяснения причины смерти назначили экспертизу.
«Информация, что ребенка загрызла собака, не подтверждается. Одежда на нем целая, на теле повреждений нет», — отметили в пресс-службе ведомства.