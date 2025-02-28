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В Кремле прокомментировали покушение на митрополита Тихона

Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, предотвращенное Федеральной службой безопасности (ФСБ), подтвердило, что для Киева нет ничего святого, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем», — добавил пресс-секретарь президента России.

Служба пресекла теракт военной разведки Украины против митрополита в Москве 28 февраля. Сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке преступления задержали двух человек — помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича. Первый из них оказался гражданином Украины, а другой — россиянином.

По словам Иванковича, первая попытка покушения на митрополита Тихона была запланирована на начало 2025 года, однако ее пришлось перенести. Подозреваемые сообщили, что в декабре 2024 года были завербованы ГУР через мессенджер для «подготовки физического устранения митрополита Тихона».

В отношении их было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. У фигурантов было изъято взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины.

В свою очередь Попович рассказал, что самодельное взрывное устройство они планировали заложить в жилом помещении Сретенского монастыря в Москве. При этом за несогласие на совершение преступления подозреваемому угрожали убийством членов семьи.

Песков Дмитрий
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