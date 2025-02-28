В Кремле прокомментировали покушение на митрополита Тихона

По словам Иванковича, первая попытка покушения на митрополита Тихона была запланирована на начало 2025 года, однако ее пришлось перенести. Подозреваемые сообщили, что в декабре 2024 года были завербованы ГУР через мессенджер для «подготовки физического устранения митрополита Тихона».