Полиция раскрыла новые факты о загадочной смерти Джина Хэкмена

Как напоминила газета Guardian, о смерти 95-летнего Джина Хэкмена стало известно 26 февраля. Его тело в прихожей дома в Санта-Фе обнаружил сотрудник техслужбы. Он приехал, чтобы провести дезинсекцию против вредителей, позвонил в дверь, но ему никто не ответил. Он заметил, что дверь открыта, начал кричать, чтобы привлечь внимание владельцев, обошел дом, увидел лежащего на полу мужчину и позвонил в службу 911.