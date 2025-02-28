Полиция раскрыла новые факты о загадочной смерти Джина Хэкмена

Подробности обнаружения тел звездной пары и свежие факты по делу, ставшие известными СМИ, собрало RTVI.
Как напоминила газета Guardian, о смерти 95-летнего Джина Хэкмена стало известно 26 февраля. Его тело в прихожей дома в Санта-Фе обнаружил сотрудник техслужбы. Он приехал, чтобы провести дезинсекцию против вредителей, позвонил в дверь, но ему никто не ответил. Он заметил, что дверь открыта, начал кричать, чтобы привлечь внимание владельцев, обошел дом, увидел лежащего на полу мужчину и позвонил в службу 911.
Когда на место ЧП приехали медики и полиция, они констатировали смерть актера, а во время осмотра дома нашли тело его супруги и одной из трех собак.
Полицейские сообщили, что умерший лежал в прихожей. Он был в спортивных брюках, футболке и солнцезащитных очках. Рядом с ним была трость для ходьбы.
Мертвая жена актера — 65-летняя пианистка Бэтси Аракава находилась в ванной. Рядом с ее телом нашли разбросанные таблетки препарата, который продается строго по рецепту, и открытый оранжевый флакон.
В ванной комнате также находился труп немецкой овчарки. Две другие собаки супругов были живы и свободно бегали по дому.
New York Times со ссылкой на близкий к следствию источник рассказал, что предсмертной записки супруги не оставили. По крайней мере, в доме ее не нашли. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса уточнил, что в жилом помещении отсутствуют следы борьбы, нет признаков пропажи вещей и ценностей, очевидных доказательств утечки газа также нет.
На момент обнаружения супруги были мертвы несколько дней, их тела «находились на поздней стадии разложения», лица вздулись, а конечности начали мумифицироваться. Шериф сразу не смог назвать даже примерную дату смерти.
Крис Рамирес, представитель управления судебно-медицинских следователей штата Нью-Мексико, сообщил, что судмедэксперты предоставят отчет с указанием окончательной причины смерти только через четыре-шесть недель.
Журналисты CNN выяснили, что компания по техобслуживанию дома не связывалась с Хэкменом и Аракавой в течение двух недель до момента обнаружения их умершими.
По мнению полицейских, обстоятельства смерти супругов выглядят странными и подозрительными. Следователи запросили ордер на обыск дома, чтобы установить, что случилось с оскароносным актером и его женой.
«Мы хотим убедиться, что расследование будет завершено должным образом. И мы хотим опубликовать надлежащую информацию», — заявил шериф Мендоса.
За расследованием следят миллионы почитателей таланта знаменитого актера. Джин Хэкмен начал сниматься в кино в начале 1960-х годов. Перед стартом карьеры в Голливуде он служил в армии США морским пехотинцем. За годы творческой работы артист снялся в более чем 80 фильмах, пять раз номинировался на «Оскар».
Главную награду Голливуда он получал дважды: в 1972 году за роль Попая Дойла — нью-йоркского детектива — в триллере «Французский связной» и в 1993 году за роль шерифа в вестерне «Непрощенный».
С Аракавой Хэкмен начал встречаться в середине 1980-х годов. В момент встречи с пианисткой он был женат на Фэй Мальтезе. С 1990-го года звездная пара стала жить вместе в доме в Санта-Фе. Бэтси стала мачехой троих детей актера. Известно, что она не заводила аккаунтов в соцсетях и не давала интервью.