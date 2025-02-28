В Анапе освобождается площадка временного хранения замазученного грунта

По итогам 27 февраля с накопительной площадки в Воскресенском вывезли на утилизацию 1,2 тысячи тонн замазученного песка. С начала ликвидации ЧС в общей сложности на обеззараживание направили уже более 69 тысяч тонн смешанного с нефтепродуктами грунта.