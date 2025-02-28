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В Анапе освобождается площадка временного хранения замазученного грунта

С накопительной площадки в Воскресенском за сутки вывезли на утилизацию 1,2 тысячи тонн замазученного песка.

Источник: ТАСС

Освобождается площадка временного хранения замазученного грунта в Анапе, сообщает региональный оперштаб.

По итогам 27 февраля с накопительной площадки в Воскресенском вывезли на утилизацию 1,2 тысячи тонн замазученного песка. С начала ликвидации ЧС в общей сложности на обеззараживание направили уже более 69 тысяч тонн смешанного с нефтепродуктами грунта.

В настоящее время собранное вывозят на две фирмы — «Сириус» и «Биопотенциал». В день вывозится около 1000 тонн.

Напомним, суд обязал выплатить штраф владельца танкеров «Волгонефть». 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели бедствие два судна. Танкеры перевозили более 9 тыс. тонн мазута, часть которого попала в воду.

Мы писали, Путин поручил срочно поднять затонувшие танкеры со дна Черного моря. Глава государства заявил, что затонувшие танкеры не должны стать миной замедленного действия.

экология