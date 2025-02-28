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«Нет ничего святого»: Песков о покушении на митрополита Тихона

Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, предотвращенное ФСБ России, говорит о том, что киевский режим ничем не гнушается в своей террористической активности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать», — сказал представитель Кремля.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт в отношении митрополита Тихона (Шевкунова). Задержаны два гражданина России и Украины. Теракт готовился украинскими спецслужбами. У задержанных изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта. Мужчин задержали.

Как стало известно, теракт готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Первая попытка покушения была сорвана тем, что одного из сообщников был задержан. Тогда теракт перенесли на конец февраля. В отношении арестованных возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, в ноябре задержали двоих жителей Крыма и Севастополя, которые совершили теракт в отношении военнослужащего Валерия Транковского. По заданию СБУ его автомобиль был подорван. Расследуется уголовное дело.

Песков Дмитрий
ФСБ