«Нет ничего святого»: Песков о покушении на митрополита Тихона

Как стало известно, теракт готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Первая попытка покушения была сорвана тем, что одного из сообщников был задержан. Тогда теракт перенесли на конец февраля. В отношении арестованных возбуждены уголовные дела.