«Нет ничего святого»: Песков о покушении на митрополита Тихона

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать», — сказал представитель Кремля.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт в отношении митрополита Тихона (Шевкунова). Задержаны два гражданина России и Украины. Теракт готовился украинскими спецслужбами. У задержанных изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта. Мужчин задержали.
Как стало известно, теракт готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Первая попытка покушения была сорвана тем, что одного из сообщников был задержан. Тогда теракт перенесли на конец февраля. В отношении арестованных возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, в ноябре задержали двоих жителей Крыма и Севастополя, которые совершили теракт в отношении военнослужащего Валерия Транковского. По заданию СБУ его автомобиль был подорван. Расследуется уголовное дело.