Из машины бывшего замгендиректора «Ленэнерго» украли сумку с 65 млн рублей на Смольной набережной

По данным tg-канала «Mash на Мойке», второй комплект ключей от машины был только у водителя топ-менеджера. Потерпевший обратился к правоохранителям. Его сотрудника оперативно задержали в Лодейнопольском районе Ленобласти, мужчина ехал в сторону Мурманска.