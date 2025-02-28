Из машины бывшего замгендиректора «Ленэнерго» украли сумку с 65 млн рублей на Смольной набережной

У бывшего заместителя генерального директора «Ленэнерго» Алексея Горячева похитили сумку, в которой были 65 млн рублей. Деньги находились в автомобиле BMW, припаркованном на Смольной набережной в Петербурге.
По данным tg-канала «Mash на Мойке», второй комплект ключей от машины был только у водителя топ-менеджера. Потерпевший обратился к правоохранителям. Его сотрудника оперативно задержали в Лодейнопольском районе Ленобласти, мужчина ехал в сторону Мурманска.
Алексей Горячев сейчас работает советником в инженерном центре «ПрофЭнергия».