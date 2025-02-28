В Башкирии 4-летний ребенок пострадал при катании на тюбинге.

4-летний мальчик пострадал при катании на тюбинге в Баймакском районе. По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, следователи возбудили головное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Известно, что 1 января семья с двумя детьми арендовала тюбинг на базе отдыха для катания на трассе.
Сотрудники базы допустили на один тюбинг двоих детей, в том числе 4-летнего ребёнка, без сопровождения взрослых. Из-за нарушения правил эксплуатации канатной дороги по достижении вершины горы тюбинг автоматически не отцепился, и малолетний ребёнок оказался зажат между элементами конструкции, получив телесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней степени тяжести. Женщина, ожидавшая своей очереди на спуск, попыталась освободить ребёнка, но в результате сама получила травму, потеряв фалангу пальца.