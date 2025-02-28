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Возбуждена «уголовка» из-за пострадавшего во время катания на тюбинге в Башкирии 4-летнего малыша

В Башкирии завели дело из-за пострадавшего на тюбинге 4-летнего ребенка.
Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после инцидента на базе отдыха в Баймакском районе, где четырехлетний ребенок получил травмы при катании на тюбинге. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Согласно данным следствия, в начале этого года, 1 января, семья с двумя детьми арендовала тюбинг на базе отдыха. Сотрудники базы разрешили двум детям, включая четырехлетнего малыша, кататься на одном тюбинге без сопровождения взрослых. Во время спуска произошел сбой в работе канатной дороги: тюбинг не отцепился автоматически, и ребенок оказался зажат между элементами конструкции. В результате он получил травмы, которые классифицируются как вред здоровью средней степени тяжести.

Кроме того, женщина, которая пыталась помочь ребенку, сама пострадала, лишившись фаланги пальца.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют действия сотрудников базы отдыха.

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