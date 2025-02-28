Воронежские мошенники оформили микрозайм на актера Жерара Депардье

По информации канала, 76-летний актер стал жертвой новой мошеннической схемы. Аферисты взяли микрозайм на того, кто точно не сможет обратиться в органы. Злоумышленники из Воронежа нашли данные российского паспорта Жерара Депардье, который был получен актером еще в 2013 году. Затем они передали его персональную информацию в МФО и таким образом смогли получить деньги.