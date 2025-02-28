Воронежские мошенники оформили микрозайм на актера Жерара Депардье

С февраля прошлого года у него долг перед микрофинансовой организацией в размере 5 тысяч рублей, на который постоянно начисляются проценты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash в пятницу, 28 февраля.
По информации канала, 76-летний актер стал жертвой новой мошеннической схемы. Аферисты взяли микрозайм на того, кто точно не сможет обратиться в органы. Злоумышленники из Воронежа нашли данные российского паспорта Жерара Депардье, который был получен актером еще в 2013 году. Затем они передали его персональную информацию в МФО и таким образом смогли получить деньги.
Кроме того, у Депардье есть долг перед Российским союзом кинематографов за просроченные за семь лет членские взносы. А во Франции в отношении актера возбудили уголовное дело за мошенничество.