Экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову арестовали на два месяца

Следствие считает, что находясь на свободе госпожа Никонова может оказать давление на свидетелей, вынудить их изменить наказание. Представитель СКР отметила, что обвиняемая уже предпринимала такие попытки. Кроме того, у нее нет возможности, находясь под домашним арестом, проживать одной. Она будет проживать с семьей дочери, а значит сможет воспользоваться их сотовыми телефонами, чтобы повлиять на свидетелей.