Экс-ректора НГЛУ арестовали по делу о превышении полномочий

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал судья Азамат Ионов.
Следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде заключения под стражу. Сторона защиты, как и Никонова, в ходе заседания просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Никонова также сообщила, что имеет заболевания, которые влияют на ее жизненные функции.
«Я человек адекватный никогда не скрывалась от следствия. Если бы мне пришла повестка, то не нужно было бы ко мне ехать в Москву. Всегда помогала следственным органам, намерена полностью содействовать следствию, помогать», — сказала она.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор университета на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 1 млн рублей.