Экс-ректора НГЛУ арестовали по делу о превышении полномочий

По версии следствия, с 2023 по 2024 год бывший ректор университета на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 1 млн рублей.