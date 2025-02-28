Судьбу Белой и Сушкевич решат 15 присяжных из Московской области

Новый вердикт по делу врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осуждённых за убийство новорождённого, будет вынесен в этом году. Такой прогноз сделал адвокат Сушкевич Камиль Бабасов в эфире передачи «Дом Советов» «ВКонтакте».
Обе женщины находятся в московском СИЗО. Отбор присяжных завершился. Решать судьбу калининградских врачей будут 15 человек. Все они несудимые жители Московской области старше 25 лет.
Рассмотрение дела предполагается завершить за три месяца, но процесс может затянуться. «Предыдущий опыт подсказывает, что [уйдёт] месяцев девять. Суд планирует уложиться в три месяца, но я не очень уверен, что это возможно. Все свидетели живут в Калининградской области, их будут приглашать на заседание в Москву. Могут быть накладки. По моим прогнозам, до конца года присяжные вынесут вердикт», — заключил Камиль Бабасов.
Елена Белая и Элина Сушкевич находятся в СИЗО-6 Москвы. 18 декабря 2024 года стало известно, что первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил обвинительный приговор Елене Белой и Элине Сушкевич. Ранее обе были признаны виновными в убийстве недоношенного младенца. В сентябре 2022 года Белую и Сушкевич приговорили к срокам 9 и 9,5 лет колонии соответственно. Обе женщины отказались признавать вину и обжаловали приговор. Подробности громкого процесса можно прочесть тут.