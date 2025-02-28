Судьбу Белой и Сушкевич решат 15 присяжных из Московской области

Рассмотрение дела предполагается завершить за три месяца, но процесс может затянуться. «Предыдущий опыт подсказывает, что [уйдёт] месяцев девять. Суд планирует уложиться в три месяца, но я не очень уверен, что это возможно. Все свидетели живут в Калининградской области, их будут приглашать на заседание в Москву. Могут быть накладки. По моим прогнозам, до конца года присяжные вынесут вердикт», — заключил Камиль Бабасов.