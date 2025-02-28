Минчанка заплатила мошенникам 500 тысяч рублей, чтобы не стать «экстремисткой»

В милицию обратилась 41-летняя минчанка, которая поверила уговорам мошенников. Женщине днем 17 февраля позвонил в Телеграме незнакомый мужчина, который представился «сотрудником КГБ». Мнимый правоохранитель сказал, что минчанку подозревают в совершении преступления, связанного с финансированием экстремистской деятельности. Потом ей сказали о том, что будет проводиться проверка и обыск, во время которого безвозвратно изымут все деньги, которые найдут. Лжеправоохранитель посоветовал белоруске подготовиться к процессуальным мероприятиям, а для этого задекларировать сбережения.