Минчанка заплатила мошенникам 500 тысяч рублей, чтобы не стать «экстремисткой»

В Минске женщина потеряла почти 500 тысяч белорусских рублей в эквиваленте, поверив мошенникам, рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
В милицию обратилась 41-летняя минчанка, которая поверила уговорам мошенников. Женщине днем 17 февраля позвонил в Телеграме незнакомый мужчина, который представился «сотрудником КГБ». Мнимый правоохранитель сказал, что минчанку подозревают в совершении преступления, связанного с финансированием экстремистской деятельности. Потом ей сказали о том, что будет проводиться проверка и обыск, во время которого безвозвратно изымут все деньги, которые найдут. Лжеправоохранитель посоветовал белоруске подготовиться к процессуальным мероприятиям, а для этого задекларировать сбережения.
Минчанка безоговорочно поверила сотруднику КГБ, отпросилась с работы, собрала все деньги по конвертам и в мессенджере отправила собеседнику фото конвертов с деньгами. Всего у нее набралось около 500 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.
Затем «кэгэбэшник» сказал, что класть деньги в банк на счет опасно и стоит лично передать деньги, встретившись в укромном месте в минивэне со счетной машинкой для денег. Однако, приехав по адресу, минчанка не увидела описанной машины, но к ней подошел «сотрудник», который назвал кодовое слово и забрал деньги.
Уже приехав домой, минчанка стала думать о произошедшем, обнаружила, что «сотрудник» удалил всю переписку, и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем Совмин изменил условия предоставления дополнительного отпуска в Беларуси.