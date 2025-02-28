О новом мошенничестве предупреждают казахстанцев

По информации Telegram-канала о мошенничествах aqparat saqsysy, потенциальным жертвам звонят под видом сотрудников банка и уверяют, что у них возникла просрочка по ипотеке. Клиенты банка отвечают, что это недоразумение, так как они все оплатили вовремя. Однако, чтобы урегулировать вопрос, жертв просят предоставить персональные данные и назвать СМС-код.