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Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризму

Южноуралец разместил комментарии в интернете с запрещенным содержанием.

Источник: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя, который публиковал в интернете призывы к террористической деятельности. По версии следствия, мужчина оставлял комментарии с угрозами в адрес представителей власти и призывал к насилию.

— Установлено, что последний, являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в публичном доступе информационные материалы, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В отношении мужчины заведено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы собрать доказательства и проверить причастность задержанного к другим преступлениям. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».