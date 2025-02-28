Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризму

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя, который публиковал в интернете призывы к террористической деятельности. По версии следствия, мужчина оставлял комментарии с угрозами в адрес представителей власти и призывал к насилию.
— Установлено, что последний, являясь крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в публичном доступе информационные материалы, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В отношении мужчины заведено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы собрать доказательства и проверить причастность задержанного к другим преступлениям. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».