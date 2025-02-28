Бастрыкину доложат об избивающем детей восьмикласснике из Татарстана

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело по факту халатности после совершения восьмиклассником из Татарстана противоправных действий. Оказалось, что подросток из Высокогорского района избивал других детей на улице, а также во время спортивных и учебных занятий.