Бастрыкину доложат об избивающем детей восьмикласснике из Татарстана

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело по факту халатности после совершения восьмиклассником из Татарстана противоправных действий. Оказалось, что подросток из Высокогорского района избивал других детей на улице, а также во время спортивных и учебных занятий.
По факту случившегося следственные органы ведут процессуальную проверку. Доложить об установленных обстоятельствах поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Татарстану Марселю Дулкарнаеву.
Ранее стало известно, что начальника центра хозобеспечения МВД по Татарстану оставили в СИЗО.