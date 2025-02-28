Падая, задел рукой машину: школьник попал в больницу после того, как на него набросился разъяренный водитель

Следственный комитет завел уголовное дело после ссоры взрослого и ребенка. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 36-летний мужчина пнул 10-летнего школьника. После случившего мама пострадавшего обратилась в полицию.
— По данным следствия, вечером 25 февраля подозреваемый находился за рулем своего авто, припаркованного возле одного из домов на улице Гармаева в Улан-Удэ. В это время мимо проходила компания детей. Один из мальчиков поскользнулся и, падая, задел рукой капот машины. Водитель выскочил наружу и стал бить ребенка, ударил рукой по голове и ногой по ягодицам и нижним конечностям, — рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия.
За школьника заступилась женщина, которая проходила мимо. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, по сей день он находится в больнице. В это время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Вскоре подозреваемого должны допросить, после чего будет избрана мера пресечения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб в Иркутской области.