Падая, задел рукой машину: школьник попал в больницу после того, как на него набросился разъяренный водитель

— По данным следствия, вечером 25 февраля подозреваемый находился за рулем своего авто, припаркованного возле одного из домов на улице Гармаева в Улан-Удэ. В это время мимо проходила компания детей. Один из мальчиков поскользнулся и, падая, задел рукой капот машины. Водитель выскочил наружу и стал бить ребенка, ударил рукой по голове и ногой по ягодицам и нижним конечностям, — рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия.