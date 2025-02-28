Для сбора мазута со дна Черного моря используют новый способ

Власти рассматривают возможность дополнительных мер поддержки для туристического бизнеса в Анапе и Темрюкском районе. Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что ситуация в Сочи, Джубге, Туапсе, Геленджике, Крыму и Севастополе оценивается как благоприятная. По Анапе и Темрюкскому району дополнительную экспертизу пляжей проведут перед началом курортного сезона.