В КЧР завели дело после ДТП с семью погибшими

ЧЕРКЕССК, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого семь человек погибли и еще один пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.
ДТП произошло 24 февраля на 266-м км автодороги Майкоп — Карачаевск с участием автомашин Mercedes и LADA Priora.
«Прокуратура Зеленчукского района признала обоснованным решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В результате автоаварии шесть человек погибли, один пострадавший доставлен с травмами в больницу», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство контролирует ход следствия по уголовному делу.
В новость внесена правка (15:02 мск) — передается в новой редакции в связи с корректировкой ведомством информации, верно — семь погибших.