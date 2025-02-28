В КЧР завели дело после ДТП с семью погибшими

«Прокуратура Зеленчукского района признала обоснованным решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В результате автоаварии шесть человек погибли, один пострадавший доставлен с травмами в больницу», — говорится в сообщении.