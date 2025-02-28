В Подмосковье подозреваемый в краже самоката ранил ножом полицейского

27 февраля в полицию поступило заявление о краже самоката. В пятницу возле одного из домов на проспекте Кирова, полицейские увидели мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. «На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего ударил металлическим прутом в область груди одного из сотрудников, а затем нанес ножом резаную рану второму правоохранителю. Правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел», — сказали в пресс-службе, добавив, что задержанным оказался местный житель 1977 года рождения.