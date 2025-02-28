В доме престарелых в Бельгии из-за нападения с ножом погибли два человека

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате нападения с ножом в доме престарелых в городе Дантержем на северо-западе Бельгии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на мэра города Кунрада Дегрута.