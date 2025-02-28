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Менеджер челябинской фирмы перевел мошенникам 8 млн рублей

Мошенники обманули менеджера фирмы из Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

Жертвой мошенников в Челябинске стал 47-летний мужчина, занимающий руководящую должность в одной из фирм. Он перевел аферистам 8 млн рублей в попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина рассказал, что увидел в сети рекламу, где говорилось о вложениях в криптовалюту. Он заполнил анкету, указал личные данные и номер телефона. Спустя время ему позвонили мошенники, которые представились аналитиками инвестиционных компаний. Следуя их указаниям, мужчина установил приложение на телефон и в течение несколько недель перевел все свои сбережения.

По точно такой же схеме в Челябинске обманули 38-летнего слесаря крупного предприятия, на котором полицейские проводили профилактические беседы о мошенниках. Мужчина, желая заработать на инвестициях, перевел аферистам 2 млн рублей. При этом он оформил пять кредитов в различных банках.

Обманутые челябинцы обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.