Менеджер челябинской фирмы перевел мошенникам 8 млн рублей

Мужчина рассказал, что увидел в сети рекламу, где говорилось о вложениях в криптовалюту. Он заполнил анкету, указал личные данные и номер телефона. Спустя время ему позвонили мошенники, которые представились аналитиками инвестиционных компаний. Следуя их указаниям, мужчина установил приложение на телефон и в течение несколько недель перевел все свои сбережения.