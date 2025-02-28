В Омской области пожарные спасли из огня двух детей

В Тюкалинске произошёл пожар в многоквартирном доме. Возгорание случилось 28 февраля около 14:08 в квартире на последнем этаже двухэтажного здания.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и спасли четырех человек, в том числе двух детей. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. Для ликвидации огня были привлечены пять специалистов и две единицы техники.
Открытое горение удалось потушить к 14:40. К счастью, пострадавших нет. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.