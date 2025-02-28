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Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

На место выехали спасатели.

Источник: Поисково-спасательная служба КМО

Четыре человека пострадали в массовом ДТП, которое случилось на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.

Днём 28 февраля в социальных сетях были опубликованы сообщения об аварии на федеральной трассе Р-243. Очевидцы сообщали, что в ДТП пострадали сразу несколько автомобилей. Позже эту информацию подтвердили муниципальные спасатели, которые выехали на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Как выяснилось на месте, в массовой аварии столкнулись сразу три авто — ВАЗ-2121, Рено Логан и Лада Гранта. ДТП случилось на 91 километре трассы около 13:12 часов дня. К месту аварии прибыли спасатели группы оперативного реагирования № 3.

«По прибытию к месту вызова, стабилизация и ПБ автомобиле, оказание первой помощи пострадавшим до приезда бригады СМП. В результате ДТП пострадали четыре человека», — рассказывает поисково-спасательная служба КМО.

Пострадавшими оказались трое мужчин 1968, 1972 и 2000 годов рождения, а также девушка 2003 года рождения. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об аварии в госавтоинспекции Пермского края.

ДТП