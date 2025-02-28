Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Днём 28 февраля в социальных сетях были опубликованы сообщения об аварии на федеральной трассе Р-243. Очевидцы сообщали, что в ДТП пострадали сразу несколько автомобилей. Позже эту информацию подтвердили муниципальные спасатели, которые выехали на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим.